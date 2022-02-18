Путін обіцяє по 10 тисяч рублів евакуйованим з ОРДЛО

Президент Росії Володимир Путін розпорядився надати фінансову допомогу евакуйованим з окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Кожному, що прибуває виплатять по 10 тисяч рублів (близько 3,7 тисячі гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
"Президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному, що прибуває в (Ростовську - ред.) область з Донбасу біженцю в 10 тисяч рублів", - заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.
За його словами, голові Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії Олександру Чупріянову доручено організувати приймання евакуйованого населення окупованого Донбасу. Зокрема, їх повинні забезпечити гарячим харчуванням, медичною допомогою і всім необхідним.
Нагадаємо, на тлі загострення на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію місцевих жителів.
Відзначимо, після цього оголошення в ОРДЛО спрацювали сирени цивільної оборони, утворилися черги на заправках і біля банкоматів. Також в регіоні виникли проблеми з мобільним зв'язком. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.