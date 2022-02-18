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Путін обіцяє по 10 тисяч рублів евакуйованим з ОРДЛО

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Росії Володимир Путін розпорядився надати фінансову допомогу евакуйованим з окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Кожному, що прибуває виплатять по 10 тисяч рублів (близько 3,7 тисячі гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Президент доручив уряду Росії терміново забезпечити виплату кожному, що прибуває в (Ростовську - ред.) область з Донбасу біженцю в 10 тисяч рублів", - заявив прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков.

За його словами, голові Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії Олександру Чупріянову доручено організувати приймання евакуйованого населення окупованого Донбасу. Зокрема, їх повинні забезпечити гарячим харчуванням, медичною допомогою і всім необхідним.

Нагадаємо, на тлі загострення на Донбасі окупаційна влада оголосила евакуацію місцевих жителів.

Відзначимо, після цього оголошення в ОРДЛО спрацювали сирени цивільної оборони, утворилися черги на заправках і біля банкоматів. Також в регіоні виникли проблеми з мобільним зв'язком. Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінРосійська ФедераціяДонбас