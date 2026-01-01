Путін у новорічному зверненні розмріявся про "перемогу" над Україною, не вказавши втрати РФ

Як зазначається, цього разу привітання Путіна з Новим роком тривало лише 3 хвилини і 20 секунд. Традиційно першими звернення побачили телеглядачі на Далекому Сході країни.

Під час своєї промови диктатор РФ окремо привітав бійців і командирів армії РФ, які згідно з його формулюванням, "взяли на себе відповідальність боротися за рідну землю, за правду і справедливість".

Путін назвав їх так званими "героями" і заявив про їхню підтримку "словом і ділом". Також він натякнув, що вірить у нібито "перемогу" над Україною.

"Віримо у вас і нашу перемогу", - сказав він.

При цьому російський диктатор вирішив не згадувати втрат армії РФ, яких росіяни зазнали за 2025 рік або ж за всі роки повномасштабної війни.

В іншому текст звернення Путіна був цілком стандартним. Нічого особливого, чергові фрази про "тисячолітню історію Росії" та інше.