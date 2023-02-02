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"Путін ніколи не нападе на НАТО". Резніков не вірить у війну між Росією та Альянсом

Фото: Олексій Резніков, голова Міноборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Військове протистояння між Росією та країнами НАТО виключене. Глава Кремля Володимир Путін не наважиться піти війною проти Альянсу, оскільки знає, що програє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Міноборони Олексія Резнікова в ефірі BFMTV.

За словами міністра, конфлікт обмежиться територією України, а не перекинеться на сусідні країни.

"Я думаю, що це (війна між РФ і НАТО - ред.) виключено, і я скажу вам чому. Путін бачить, наскільки ефективна зброя НАТО, і це ще в обмеженій кількості, тому він програє на землі", - стверджує Резніков.

Міністр зазначив, російський диктатор і його генерали добре розуміють, що війна проти країн Альянсу нежиттєздатна, і вважає, що "Путін ніколи не нападе на НАТО".

"Путін добре знає, що якщо він дійсно вступає в конфлікт з країнами Альянсу, то програє на 100%. Він представляє війну проти України як війну "проти Заходу" і пояснює, що не може виграти, тому що проти них стоїть НАТО. Але насправді він воює лише проти української армії", - акцентував Резніков.

З іншого боку, ще під час інтерв’ю, глава Міноборони запевняє, що небезпека для НАТО цілком реальна в рамках українського конфлікту. Як доказ він посилається на висновки, зроблені за підсумками мадридського саміту Альянсу в червні 2022 року.

"Ми чітко визначили загрози, і вже десять років Росія визначається як головний ворог, як загроза для НАТО...Якщо колись Україна впаде, хто наступний? Країни Балтії, Латвія, Литва та Естонія, які є країнами НАТО, тоді нам доведеться відповідати. Росіяни не збираються зупинятися самі, їх треба зупиняти в Україні, тому щоб не пролити кров інших народів, Україна переможе", - підсумував Резніков.

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НАТОРосійська ФедераціяОлексій Резніков