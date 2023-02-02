"Путин никогда не нападет на НАТО". Резников не верит в войну между Россией и Альянсом

По словам министра, конфликт ограничится территорией Украины, а не перевернется на соседние страны.

"Я думаю, что это (война между РФ и НАТО - ред.) исключено, и я скажу вам почему. Путин видит, насколько эффективно оружие НАТО, и это еще в ограниченном количестве, поэтому он проиграет на земле", - утверждает Резников.

Министр отметил, что российский диктатор и его генералы хорошо понимают, что война против стран Альянса нежизнеспособна, и считает, что "Путин никогда не нападет на НАТО".

"Путин хорошо знает, что если он действительно вступает в конфликт со странами Альянса, то проигрывает на 100%. Он представляет войну против Украины как войну против Запада и объясняет, что не может выиграть, потому что против них стоит НАТО. Но на самом деле он воюет только против украинской армии", - подчеркнул Резников.

С другой стороны, еще во время интервью глава Минобороны уверяет, что опасность для НАТО вполне реальна в рамках украинского конфликта. Как доказательство, он ссылается на выводы, сделанные по итогам мадридского саммита Альянса в июне 2022 года.

"Мы четко определили угрозы, и уже десять лет Россия определяется как главный враг, как угроза для НАТО... Если когда-нибудь Украина упадет, кто следующий? Страны Балтии, Латвия, Литва и Эстония, которые являются странами НАТО, тогда нам придется отвечать. Россияне не собираются останавливаться сами, их нужно останавливать в Украине, потому чтобы не пролить кровь других народов, Украина победит", - подытожил Резников.

Напомним, ранее в Офисе президента ответили некоторым западным политикам на опасения по поводу возможности эскалации войны. Там напомнили, что война уже идет в центре Европы, но может распространиться, если партнеры не предоставят необходимое оружие украинцам.

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