Путін ніколи не був здатний на аналіз та покладався лише на погрози, - Подоляк

Російський диктатор Володимир Путін ніколи не вмів аналізувати ситуацію та завжди покладався на погрози. Настав час зробити переоцінку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Значення статті Томаса Фрідмана для The New York Times незаперечна. Вона остаточно руйнує монструозний образ Російської Федерації й особисто Путіна, який дозволяв їм активно домінувати у світовій політиці. Насправді Путін ніколи не був здатний до якісного аналізу ситуації, розробки сценаріїв, гнучкого планування чи об'єктивної оцінки. Він завжди покладався на загрозливий блеф. Настав час зробити остаточну переоцінку", - пише Подоляк.

Володимир Путін - найнебезпечніший дурень у світі

Як пише Фрідман, російський диктатор став найнебезпечнішим дурнем у світі через те, що не може ні перемогти війну проти України, ні програти її, ні зупинитись.

За словами лауреата Пулітцерівської премії, Кремль розраховував на швидке захоплення Україні через що навіть не думав про план "Б", у зв'язку з чим війна, яку розпочала Росія, стала однією з найбезглуздіших в історії.

"Володимир Путін розраховував за короткі терміни поставити у Києві свій "маріонеточний уряд", проте за рік настала ситуація, коли він не може перемогти, не може програти і не може зупинитися", - відзначив автор статті.

Російська Федерація вдалась до обстрілів мирних міст через відсутність запасної стратегії. Зокрема ворог намагається зберегти контроль над тимчасово окупованими територіями, аби "продати" це російській аудиторії як "велику перемогу".

"Якби ця військова операція мала назву, вона б називалася "Операція "Збережи моє обличчя". Це робить цю війну однією з найбезглуздіших в сучасності - президент однієї країни знищує цивільну інфраструктуру іншої країни, доки не буде достатнього прикриття для нього, щоб приховати той факт, що він був великим дурнем", - додає Фрідман.