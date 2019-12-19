Путін: немає нічого, крім мінських угод

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін зазначив, що ситуація на Донбасі може зайти в глухий кут

Мінські домовленості є незмінними, а їх перегляд може завести ситуацію на Донбасі у глухий кут. Про це заявив президент Російської Федерації Володимир Путін під час прес-конференції, передає РБК-Україна.

За словами російського президента, його насторожила заява лідера України Володимира Зеленського щодо можливого перегляду пунктів мінських домовленостей.

"Немає нічого крім мінських угод. Мене дуже насторожила заява Зеленського про те, що можна було б їх переглянути. Якщо почнеться перегляд мінських угод вся ситуація може зайти в глухий кут", - пояснив він.

Путін додав, що головними умовами для вирішення конфлікту на Донбасі є особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей, а також прямий діалог з так званими "ДНР" та "ЛНР".

"Ключем мінських угод є закон про особливий статус Донбасу, який повинен бути імплементований до Конституції України. Йому потрібно надати постійно діючий характер. Потрібен прямий діалог з Донбасом. Його також немає", - додав президент РФ.

Нагадаємо, раніше у Кремлі заявляли, що перегляд мінських домовленостей можливий лише у разі спільної роботи Києва з так званими "ДНР" та "ЛНР". Прес-секретар російського президента пояснював, що зміна мінських угод повинна обговорюватися у Тристоронній контактній групі.

Крім того, питання необхідності перегляду мінських домовленостей було також підняте послом Франції в Україні Етьєном де Понсеном. За його словами, мінські угоди потребують доповнення щодо почерговості їх реалізації.