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Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации, - посол Франции

Новости » Общество     16.12.2019 - 18:45
Минские соглашения нуждаются в дополнительной интерпретации, - посол Франции
Фото: Этьен де Понсен (bg.ambafrance.org)

Французский посол считает, что минские соглашения не точно определяют этапность реализации договоренностей

Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины нуждаются в дополнении относительно этапности реализации договоренностей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Франции в Украине Этьена де Понсена в "Интерфакс-Украина".

По словам французского посла, минские договоренности являются лучшим документом на данный момент, который позволит добиться прекращения конфликта на Донбассе.

"В то же время по определенным аспектам минские договоренности требуют прояснения, дополнительной интерпретации. Не все в них прописано точно с точки зрения этапности и остается пространство для того, чтобы достичь большей точности в некоторых деталях практической реализации этих договоренностей", - заявил де Понсена.

Как отметил посол Франции, предложения по адаптации и дополнительных интерпретациях могут исходить как от Украины, так и от любой из сторон.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Кремле считают, что изменения минских соглашений возможно лишь в случае совместной работы Киева с так называемыми Донецкой и Луганской "народными республиками".

Также сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе подготовит изменения в минских договоренностях к следующей нормандской встрече, запланированной на март 2020 года.

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