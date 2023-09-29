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Путін нібито зустрівся з Кадировим. ISW розкрив наміри диктатора

Фото: Володимир Путін та Рамзан Кадиров (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін хоче публічно показати свою прихильність до глави Чечні Рамзана Кадирова. Особливо на тлі чуток про ймовірну хворобу Кадирова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль показав нібито зустріч Путіна та Кадирова 28 вересня. Це сталося на тлі чуток про стан глави Чечні та погіршення іміджу Кадирова через відео, де його син б'є в'язня. При цьому диктатор "високо оцінив" дії чеченців в Україні.

Остання зустріч Путіна та Кадирова відбулася 23 березня. Як зазначають аналітики, тоді глава Чечні виглядав знервованим. Сьогоднішня зустріч, ймовірно, є спробою Кремля підтримати Кадирова. Особливо після невдалого бунту "вагнерівців".

"Зустріч Путіна з Кадировим, ймовірно, є відповіддю на вияви лояльності Кадирова до Путіна після збройного повстання "Вагнера" 24 червня та свідчить про готовність Путіна продовжувати підтримувати Кадирова, незважаючи на останні події", - йдеться у звіті.

Проблеми зі здоров'ям у Кадирова

Нещодавно видання Bild заявило про серйозні проблеми зі здоров'ям у голови Чечні Рамзана Кадирова. За останній час він сильно погладшав, мав опухлий вигляд й на окремих відео не міг розплющити очі. За даними ЗМІ, у Кадирова серйозні проблеми з нирками.

В ГУР Міноборони заявляли, що голова Чечні Рамзан Кадиров зараз перебуває у важкому стані.

Хто такий Рамзан Кадиров та навіщо він Путіну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ПутінКадировРосійська ФедераціяЧечня