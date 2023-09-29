Путин якобы встретился с Кадыровым. ISW раскрыл намерения диктатора

Кремль показал якобы встречу Путина и Кадырова 28 сентября. Это произошло на фоне слухов о состоянии главы Чечни и ухудшении имиджа Кадырова из-за видео, где его сын избивает заключенного. При этом диктатор "высоко оценил" действия чеченцев в Украине.

Последняя встреча Путина и Кадырова прошла 23 марта. Как отмечают аналитики, тогда глава Чечни выглядел встревоженным. Сегодняшняя встреча, вероятно, является попыткой Кремля поддержать Кадырова. Особенно после неудачного бунта "вагнеровцев".

"Встреча Путина с Кадыровым, вероятно, ответ на проявления лояльности Кадырова к Путину после вооруженного восстания "Вагнера" 24 июня и свидетельствует о готовности Путина продолжать поддерживать Кадырова, несмотря на последние события", - говорится в отчете.

Проблемы со здоровьем у Кадырова

Недавно издание Bild заявило о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни Рамзана Кадырова. За последнее время он сильно поправился, выглядел опухшим и на отдельных видео не мог открыть глаза. По данным СМИ, у Кадырова серьезные проблемы с почками.

В ГУР Минобороны заявляли, что глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в тяжелом состоянии.

Кто такой Рамзан Кадыров и зачем он Путину - читайте в материале РБК-Украина.

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