Хто такий Рамзан Кадиров та навіщо він Путіну

Рамзан Кадиров – один з головних союзників президента Росії Володимира Путіна. Його загони “кадиривців” на початку вторгнення РФ в Україну брали активну участь в агресії. А критиків голови Чечні знаходили та вбивали навіть за межами республіки. Останнім часом поширилися чутки про його серйозну хворобу чи навіть смерть

Хто такий Рамзан Кадиров та що відомо про його стан - нижче у матеріалі РБК-Україна .

Бойовик із Центарою: ранні роки Рамзана Кадирова

Кадиров-молодший народився 5 жовтня 1976 року в селі Центарой - на той час у складі Чеченсько-Інгушської автономної республіки. Рамзан - син голови та колишнього муфтія (релігійний лідер в ісламі,- ред.) Чечні Ахмата Кадирова. Закінчивши школу у 17 років, молодий Рамзан подався до лав визвольного руху в республіці, який якраз набирав обертів. 27 жовтня 1991 року на виборах президентом Чечні обрали Джохара Дудаєва. Він заявив, що Чечня повністю виходить зі складу Росії.

Через рік спалахнула Перша чеченська війна, коли Москва хотіла повернути під контроль бунтівний регіон. Саме звідти нібито фраза Рамзана, що “першого росіянина він убив в 16 років”. Рамзан разом з батьком воював на боці чеченських сил, що відстоювали незалежність. Коли Кадирова-старшого обрали муфтієм, Рамзан став його помічником та охоронцем.

Після перемир’я та переходу Ахмата Кадирова на бік федеральних сил, його син розпочав кар’єру в елітних службах охорони Чечні та РФ. У 2003 став очільником служби безпеки свого батька - вже президента Чечні, брав участь у спецопераціях.

Фото: не дивлячись на боротьбу з росіянами у молодості, Рамзан Кадиров має почесні нагороди (Getty Images)

У 2000-2004 роках формував власні загони “кадиривців” в основному з бойовиків, що добровільно здалися. Більша частина - родичі та земляки родини Кадирових. У 2004 році отримав зірку героя Росії. Противники Кадирова кажуть, що він організував вбивство Аслана Масхадова - президента Ічкерії, і неодноразово викрадав людей.

Після загибелі батька призначений першим віце-прем’єром республіки. Уряд та парламент Чечні зверталися до Володимира Путіна з прохання зробити виключення, щоб Рамзан Кадиров очолив регіон у 28 років (мінімальний вік - 30 років). Але Путін не став нічого міняти, хоча й довірив Кадирову місцевий осередок “Єдиної Росії”.

На чолі Чечні

Рамзан Кадиров невдовзі таки очолив Чечню, після відставки у 2007 році президента Алу Алханова (той відразу став заступником міністра юстиції РФ і перебуває на посаді й досі). Тоді ж заявив про повну ліквідацію бандформувань та підпілля у Чечні.

З цього часу в республіці фактично діє режим особистої влади всього клану Кадирових: його матері, сестер, дітей та дружини. Нерідко можна почути про так звані публічні “вибачення перед Кадировим”, позасудові розправи, викрадення та вбивства. Якщо чоловіки йшли у ліс і ставали бойовиками, то їхнім сім’ям часто спалювали будинки (цю практику на одній з прес-конференцій навіть Путін засудив).

З іншого боку, Кремль продовжував купувати лояльність Чечні дуже щедрими дотаціями з держбюджету. За різними оцінками, до 90% чеченської скарбниці складали саме дотаційні гроші. За багатьма свідченнями, у фонд імені Ахмата Кадирова збирають примусові внески, які невідомо куди потім зникають (хоча мають у теорії йти на благодійність).

Також за часів Рамзана триває потужна ісламізація Чечні і спроба з його боку вводити всі чи хоча б деякі норми шаріату. Відкрили велику мечеть Серце Чечні та різноманітні ісламські школи. Будь-які вибори вважаються повністю сфальшованими, кандидати від влади часто отримують до 99% голосів. Тих людей, хто критикує Путіна, Кадиров називав “своїми особистими ворогами”.

Війна в Україні та “кадиривці”: з 2014 року до сьогодні

З часів окупації та анексії Криму і початку війни на Донбасі Кадиров направляв свої особисті загони в Україну. За це на нього наклали санкції, а СБУ відкрила (і не одне) кримінальне провадження. Сам Кадиров казав, що воюють виключно добровольці, а не регулярні частини російської армії в Чечні.

Тоді він вточнив, що “74 тисячі чеченців готові виїхати, щоб навести лад в Україні”. Але відповідного наказу не поступило. Його загони, мовляв, “захистять Путіна від Заходу”. У ефірі російського телебачення, Рамзан Кадиров сам називав себе добровольцем, який готовий поїхати воювати на Донбас.

Втім, цього не сталося ні тоді, ні після 24 лютого 2022 року. Більше того, голова Чечні заявив, що мобілізації у його регіоні проводитися не буде. Але війну проти України назвав “великим джихадом” і закликав руйнувати українські міста.

Після виведення сил ПВК “Вагнер” влітку 2023 року саме найманці Кадирова залишилися на Донбасі, зокрема біля Бахмута і отримали від РФ наказ йти в атаку. Раніше кадирівські, як їх прозвали в Україні - "тік-ток війська", діяли в основному в тилу, за виключенням боїв за Маріуполь, Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Багато чеченців, включаючи командирів, загинули під час невдалого десанту в аеропорту Гостомеля у Київській області. Як повідомила тоді контррозвідка СБУ, “втрати склали кілька сотень бійців”. Головний табір тоді був під Бородянкою.

І загалом, як писало видання Guardian, втрати вихідців з Чечні в Україні непропорційно великі. Чеченці слабко інтегровані у російську армію, а тому діють та вмирають здебільшого самі по собі. Останнім часом все, що вони робили - знімали відео, де розповідали про бойовий дух Кадирова та “кошмарили місцеве населення”.

Фото: Кадиров та Путін можуть не вижити один без одного (Getty Images)

На цей момент в самій Чечні є дуже багато його ворогів, кому він знищив рідних або будинки чи бізнес, вказують західні аналітики. Багато місцевих злі та ображені на нього або взагалі у кривавій ворожнечі.

Щоб вижити, Кадирову потрібен Путін і навпаки. В лавах ЗСУ воює щонайменше дві чеченські бригади, члени яких ненавидять Кадирова. Тож йому є за що переживати, включаючи своє життя та владу. Особливо коли чеченських “воїнів” з ганьбою відправили додому ще у 2022 році.

Помер, хворий чи живий? Що відбувається з Рамзаном Кадировим

Останній тиждень різні джерела, включаючи українське ГУР, повідомило про “критичний стан” лідера Чечні і навіть про ймовірну смерть. У відповідь його прес-служба виклала відео, на якому Кадиров прогулюється парком, але незрозуміло, коли саме воно було зроблене.

З кінця 2022 року пов’язані з Чечнею телеграм-канали почали висвітлювати ситуацію саме, як “критичну”. Відомий опозиціонер Тумсо Абдурахманов заявив, що у Кадирова можуть відмовляти нирки, а “діаліз не допомагає”. Це було 1 липня 2023 року, але тоді Кадиров та його двоюрідний брат та ще один злочинець Адам Делімханов лише посміялися з цього.

Лікар з Ізраїлю Михайло Фремдерман, подивившись відео, заявив, що Кадиров може перебувати “на серйозній внутрішньовенній терапії”, оскільки уся його кисть поколота. За інформацією ЗМІ Росії, літак Кадирова вже чотири дні в Москві, а сам він - у місцевому госпіталі на діалізі. Біля ЦКЛ УС (Центральна клінічна лікарня управління справами президента,- ред.) помічали багато дорогих автівок на чеченських номерах.

Фото: Кадиров дійсно може бути дуже хворим, але реальний його стан наразі ніхто не знає (Getty Images)

Російська журналістка Олена Мілашина, яка чи не краще за всіх знає Чечню, пояснила, що “це дійсно серйозна хвороба з сильним болем, який не дає спати. Знеболювальні навіть для термінальної стадії раку не допомагають”. Нібито вже у госпіталі йому пересадили нирку, але вона не прижилася, тож “шанси в Кадирова невеликі”.

Сам лідер Чечні та його оточенні упевнені, що Рамзана хтось системно труїв. І він навіть знає ім’я - екс-міністр охорони здоров’я республіки, особистий лікар та радник Ельхан Сулеймавнов. Той нібито робив ін’єкції Кадирову, які могли погіршити його здоров’я. З жовтня 2022 року його ніхто не бачив.