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Путін незвичайно швидко визнав проблеми з мобілізацією, - британська розвідка

Фото: Путін заявив, що мобілізація йде не так, як він нібито хотів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією. В армію беруть не тих, кого планували, та розміщують в наметових таборах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, Путін 29 вересня 2022 року звернувся до своєї ради національної безпеки щодо мобілізації, про яку він оголосив 21 вересня. Він сказав, що під час цієї мобілізаційної кампанії виникає багато питань, "і ми маємо оперативно виправляти свої помилки та не повторювати їх".

"Надзвичайно швидке визнання Путіним проблем підкреслює дисфункцію мобілізації протягом першого тижня. Місцеві чиновники, ймовірно, не знають точного масштабу та юридичного обґрунтування кампанії. Вони майже напевно набрали кадри, які не підпадають під визначення, про яке заявили Путін і міністерство оборони", - йдеться у повідомленні.

Оскільки покликані резервісти продовжують збиратися в наметових транзитних таборах, російські офіційні особи, ймовірно, щосили намагаються забезпечити навчання і знайти офіцерів для керівництва новими підрозділами, зазначається в повідомленні Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, з Росії від мобілізації втекло більше людей, ніж чисельність усіх сил вторгнення, розгорнутих Росією у лютому 2022 року.

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Мобілізація в Росії