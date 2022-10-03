RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Путин необычно быстро признал проблемы с мобилизаций, - британская разведка

Фото: Путин заявил, что мобилизация идет не так, как он якобы хотел (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Путин очень быстро признал проблемы с объявленной на территории России, "частичной" мобилизации. В армию берут не тех, кого планировали, и размещают в палаточных лагерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, Путин 29 сентября 2022 года обратился к своему совету национальной безопасности по поводу мобилизации, о которой он объявил 21 сентября. Он сказал, что в ходе этой мобилизационной кампании возникает много вопросов, "и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

"Необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, о котором заявили Путин и министерство обороны", - говорится в сообщении.

Поскольку призванные резервисты продолжают собираться в палаточных транзитных лагерях, российские официальные лица, вероятно, изо всех сил пытаются обеспечить обучение и найти офицеров для руководства новыми подразделениями, отмечается в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, из России от мобилизации сбежало больше людей, чем численность всех сил вторжения, развернутых Россией в феврале 2022 года

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мобилизация в России