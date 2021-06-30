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Путин о непризнании аннексии Крыма: ну хорошо, не признавайте дальше

Автор: РБК-Украина

Президент России Владимир Путин не видит никаких проблем в том, что международное сообщество не признает аннексию Крыма. По его мнению, эта позиция не должна приводить к провокациям в Черном море.

Об этом он заявил в ходе прямой линии.

В частности, он отметил, что инцидент с британским эсминцем возле Крыма был провокацией.

"Зачем нужно было совершать такую провокацию? Ради чего? Ради того, чтобы показать, что без уважения относятся к выбору крымчан о присоединении к Российской Федерации? Они там что-то не признают - ну хорошо, не признавайте дальше. Зачем провокации подобного рода осуществлять?", - заявил Путин.

Напомним, ранее российский президент заявил, что в инциденте с британским эсминцем не было угрозы развязывания Третьей мировой войны, даже если бы Россия его потопила.

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Владимир ПутинКрыманнексия