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Путін не показує жодної зацікавленості в досягненні миру, попри свої слова, - Держдеп

Новость на русском →
Четвер 22 червня 2023 05:20
Путін не показує жодної зацікавленості в досягненні миру, попри свої слова, - Держдеп Фото: президент Росії Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Сполучених Штатах вважають, що російський диктатор Володимир Путін не налаштований на мирні переговори, попри свої заяви, оскільки РФ продовжує атакувати цивільні об'єкти України.

Про це заявив заступник речника Держдепу США Ведант Патель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Путін багато чого говорить, і залишу на ваш розсуд тлумачити, скільки з того є правдою і скільки – ні. Знову-таки, цілком зрозуміло, що дії Росії не показують жодної зацікавленості в досягненні миру й завершенні війни", - зазначив Патель

У Державному департаменті США не бачать жодних ознак того, що очільник Кремля прагне завершення війни в Україні. Росія продовжує наносити удари по цивільній та енергетичній інфраструктурі, житлових будинках, лікарнях.

Речник Держдепу додав, що попри заяви Путіна про мирні переговори, лідерам країн Африки, напередодні візиту до РФ довелося сидіти в бомбосховищі у Київі через російські обстріли.

Ініціатива лідерів африканських країн

16 червня, президенти ПАР, Замбії, Сенегалу, прем'єр Єгипту та інші представники африканських країн відвідали Київ, де провели зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Візит делегації з Африки відбувався на тлі масштабної ракетної атаки Російської Федерації на українську столицю. Вони представили африканську мирну ініціативу, яка складається з десяти пунктів.

Після чого вирушили до РФ, де зустрілися з російським диктатором Володимиром Путіним.

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