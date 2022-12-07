Путін назвав "вагомим" результатом окупацію частини України. У Зеленського різко відповіли

Слова президента РФ Володимира Путіна, що окупація частини територій України є "вагомим" результатом, означають лише бажання вести загарбницьку війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

Путін сьогодні заявив, що у РФ з'явились "нові території" і це є "значущим" результатом для його країни.

"Чого там гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем РФ. Петро I ще боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", - заявив Путін.

Подоляк вже відреагував на ці цинічні заяви російського диктатора та пояснив, що Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій.

"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу. Хтось іще хоче "врегулювання"?", - додав Подоляк.