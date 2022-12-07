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Путін назвав "вагомим" результатом окупацію частини України. У Зеленського різко відповіли

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Середа 07 грудня 2022 19:20
Путін назвав "вагомим" результатом окупацію частини України. У Зеленського різко відповіли Фото: радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Слова президента РФ Володимира Путіна, що окупація частини територій України є "вагомим" результатом, означають лише бажання вести загарбницьку війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка.

Путін сьогодні заявив, що у РФ з'явились "нові території" і це є "значущим" результатом для його країни.

"Чого там гріха таїти, і Азовське море стало внутрішнім морем РФ. Петро I ще боровся за те, щоб вийти до Азовського моря", - заявив Путін.

Подоляк вже відреагував на ці цинічні заяви російського диктатора та пояснив, що Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій.

"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу. Хтось іще хоче "врегулювання"?", - додав Подоляк.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін заявив, що так звана "спеціальна військова операція" може стати тривалим процесом.

Також президент РФ Володимир Путін заявив, що у нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. До того ж 150 тисяч мобілізованих росіян досі знаходяться у резерві.

Російський диктатор Володимир Путін вкотре вдався до звичного - вигадування нових історій щодо України. Цього ж разу розповів про причини початку війни у 2014 році та заявив про "непричетність" Росії.

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