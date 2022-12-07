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Путин назвал "весомым" результатом оккупацию части Украины. У Зеленского резко ответили

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Среда 07 декабря 2022 19:20
Путин назвал "весомым" результатом оккупацию части Украины. У Зеленского резко ответили Фото: советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Слова президента РФ Владимира Путина, что оккупация части территорий Украины является "весомым" результатом, означают лишь желание вести захватническую войну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Путин сегодня заявил, что у РФ появились "новые территории" и это является "значимым" результатом для его страны.

"Чего там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – заявил Путин.

Подоляк уже отреагировал на эти циничные заявления российского диктатора и объяснил, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру. Кто-то еще хочет "урегулирования"?", - добавил Подоляк.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать продолжительным процессом.

Также президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же, 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному - сочинению новых историй касаемо Украины. На этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.

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