Путин назвал "весомым" результатом оккупацию части Украины. У Зеленского резко ответили

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

Путин сегодня заявил, что у РФ появились "новые территории" и это является "значимым" результатом для его страны.

"Чего там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – заявил Путин.

Подоляк уже отреагировал на эти циничные заявления российского диктатора и объяснил, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий.

"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру. Кто-то еще хочет "урегулирования"?", - добавил Подоляк.