Путин назвал "весомым" результатом оккупацию части Украины. У Зеленского резко ответили
Слова президента РФ Владимира Путина, что оккупация части территорий Украины является "весомым" результатом, означают лишь желание вести захватническую войну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
Путин сегодня заявил, что у РФ появились "новые территории" и это является "значимым" результатом для его страны.
"Чего там греха таить, и Азовское море стало внутренним морем РФ. Петр I еще боролся за то, чтобы выйти к Азовскому морю", – заявил Путин.
Подоляк уже отреагировал на эти циничные заявления российского диктатора и объяснил, что Россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий.
"Маски сброшены. Забудьте о "провокациях НАТО", "денацификации" и других забытых casus belli. Путин подтвердил то, что было очевидно всему миру. Кто-то еще хочет "урегулирования"?", - добавил Подоляк.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин заявил, что так называемая "специальная военная операция" может стать продолжительным процессом.
Также президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же, 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.
Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному - сочинению новых историй касаемо Украины. На этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.
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