Путін назвав курський прорив "ситуацією". Міноборони РФ показало, де "бомблять" свою ж територію

Не прорив, а "ситуація"

Так, сьогодні російський диктатор зібрав чергову нараду, щоб обговорити події в Курській області.

"Я зібрав вас, щоб обговорити ситуацію, яка складається на даний момент часу в прикордонних регіонах Росії", - сказав Путін, не пояснюючи, що ж за "ситуація" там склалася.

Нібито атаки на Курську АЕС

Крім того, диктатор запитав т.в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова щодо ситуації на Курській АЕС. Той доповів, що ситуація "на контролі", а атомна станція працює у "штатному режимі". Але Путін, очевидно, чекав іншої відповіді, тому сам розповів губернатору про те, що ж там відбувається на АЕС.

"Противник намагався сьогодні завдавати ударів по АЕС. МАГАТЕ проінформоване, вони обіцяють приїхати та надіслати спеціалістів для оцінки ситуації", - зазначив диктатор.

Росіяни бомблять самі себе

Водночас російське агентство "РИА Новости" з посиланням на Міноборони РФ опублікувало карту так званої "спецоперації". На офіційній карті можна побачити відмітки про те, де удари завдають російські війська (червоні точки), а де Збройні сили України (сині точки).

Тож, якщо поглянути на Курську область, де відбувається наступальна операція ЗСУ, можна побачити лише червоні точки на території РФ. Це свідчить про те, що Курську область бомблять самі ж росіяни, а не українські війська.