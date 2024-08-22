Путин назвал курский прорыв "ситуацией". Минобороны РФ показало, где "бомбят" свою же территорию

Не прорыв, а "ситуация"

Так, сегодня российский диктатор собрал очередное совещание, чтобы обсудить события в Курской области.

"Я собрал вас, чтобы обсудить ситуацию, которая сложилась на данный момент времени в приграничных регионах России", - сказал Путин, не объясняя, что же за "ситуация" там сложилась.

Якобы атаки на Курскую АЭС

Кроме того, диктатор спросил врио губернатора Курской области Алексея Смирнова по поводу ситуации на Курской АЭС. Он доложил, что ситуация "на контроле", а атомная станция работает в "штатном режиме". Но Путин, очевидно, ждал другого ответа, поэтому сам рассказал губернатору о том, что там происходит на АЭС.

"Противник пытался сегодня наносить удары по АЭС. МАГАТЭ проинформировано, они обещают приехать и прислать специалистов для оценки ситуации", - отметил диктатор.

Россияне бомбят сами себя

В то же время, российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны РФ опубликовало карту так называемой "спецоперации". На официальной карте можно увидеть отметки, где удары наносят российские войска (красные точки), а где Вооруженные силы Украины (синие точки).

Итак, если посмотреть на Курскую область, где проходит наступательная операция ВСУ, можно увидеть только красные точки на территории РФ. Это свидетельствует о том, что Курскую область бомбят сами россияне, а не украинские войска.