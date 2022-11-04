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Путін назвав кількість мобілізованих: скільки вже кинув на фронт

Фото: Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Росії вже мобілізували 318 000 осіб. З них 49 тисяч вже кинули воювати проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора Володимира Путіна, якого цитує "РІА Новини".

"У нас 318 тисяч, тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується. З них 49 тисяч перебувають у військах, виконують бойові завдання. Всі інші поки що займаються підготовкою", - сказав Путін.

Що з мобілізацією в РФ?

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше вже заявив про нібито "завершення часткової мобілізації" в країні. Оскільки вже вдалося набрати 300 тисяч військових. Тоді він заявив, що Україну вже відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Попри це сам Путін не підписував указу про завершення мобілізації.

Тим часом міжнародні аналітики наголошують, Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, не зважаючи на заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.

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Війна Росії проти УкраїниМобілізація в Росії