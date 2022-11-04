Путін назвав кількість мобілізованих: скільки вже кинув на фронт

"У нас 318 тисяч, тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується. З них 49 тисяч перебувають у військах, виконують бойові завдання. Всі інші поки що займаються підготовкою", - сказав Путін.

Що з мобілізацією в РФ?

Нагадаємо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу раніше вже заявив про нібито "завершення часткової мобілізації" в країні. Оскільки вже вдалося набрати 300 тисяч військових. Тоді він заявив, що Україну вже відправили 82 тисячі мобілізованих росіян.

Попри це сам Путін не підписував указу про завершення мобілізації.

Тим часом міжнародні аналітики наголошують, Міноборони РФ продовжує приховану мобілізацію під виглядом формування добровольчих підрозділів, не зважаючи на заяву Володимира Путіна про закінчення призову резервістів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.