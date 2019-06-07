Путин назвал Зеленского "хорошим актером"

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал президента Украины Владимира Зеленского "хорошим актером", но для государственных дел у него мало опыта и знаний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Также лидер РФ выразил надежду когда-нибудь познакомиться с Зеленским.

"Послушайте, я не знаю этого человека, надеюсь, мы когда-нибудь познакомимся. Судя по всему, он хороший специалист в той области, в которой до сих пор работал, - он хороший актер", - заявил Путин в ходе Петербургского международного экономического форума, отвечая на вопрос о возможности контактов с Зеленским.

Кроме того, Путин заявил, что не будет отказыватся от контактов с Украиной.

"Мы не отказываемся от контактов. Будем работать", - заявил президент РФ.

В свою очередь, Владимир Путин объяснил, почему не поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах.

"Он до сих пор продолжает определенную риторику, называет нас врагами, агрессорами. Он как-то должен определиться в том, чего он хочет добиться, чего он хочет сделать", - заявил Путин на пленарном заседании форума.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поздравлять Зеленского с победой в президентских выборах в Украине.

Кроме того, Песков заявил, что для первой встречи президентов РФ и Украины должны "созреть соответствующие условия". В частности, Кремлю необходимо понимание относительно готовности Зеленского выполнять минские договоренности и "контактировать с Донецком и Луганском".