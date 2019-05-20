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Кремль отказался поздравлять Зеленского со вступлением в должность

Новости » В мире    20.05.2019 - 12:54
Кремль отказался поздравлять Зеленского со вступлением в должность
Фото: Владимир Путин (flickr.com/helsinki2018)

Российское руководство ожидает конкретных шагов от Зеленского

Российский президент Владимир Путин не будет поздравлять Владимира Зеленского, вступившего сегодня в должность президента Украины. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Отвечая на вопрос, можно ли ждать поздравлений Зеленскому от Путина, пресс-секретарь сказал: "Нет, будет поздравлять с первыми успехами".

Комментируя эти "первые успехи", он заявил, что они должны быть очевидны. "Если они будут, мы с вами их увидим невооруженным глазом", - добавил он.

"Президент Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений", - сказал пресс-секретарь.

Напомним, церемония инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского прошла 20 мая во время торжественного заседания Верховной рады.

В своей инаугурационной речи Зеленский заявил о том, что намерен досрочно распустить Верховную раду.

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