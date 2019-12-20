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Путин назвал условия заключения газового контракта с Украиной

Новости » Политика     20.12.2019 - 12:03
Путин назвал условия заключения газового контракта с Украиной
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что условия контракта должны быть взаимоприемлемыми

Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал условия заключения газового контракта с Украиной. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, Путин заявил, что "Москва будет стремиться к заключению соглашения", отметив при этом, что условия должны быть взаимоприемлемыми.

"Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков", - заявил Путин.

Напомним, сегодня, 20 декабря, в Минске Россия и Украина продолжат обсуждать условия заключения газового контракта. Еврокомиссия будет принимать участие в переговорах в онлайн режиме.

Как известно, вчера в Берлине в рамках трехсторонних переговоров при участии Украины, России и Еврокомиссии стороны достигли принципиального соглашения по газу. Как ожидается, сегодня достигнутые соглашения обсудят с руководством стран.

После окончания переговоров вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что вполне вероятно, что соглашение по транзиту газа в Европу через территорию Украины подпишут до конца года.

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