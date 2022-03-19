Путин назвал условия встречи с Зеленским, - спикер Эрдогана

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. Глава кремля назвал условия встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Во время разговора Путин заявил, что перед переговорами с Зеленским необходимо решить определенные вопросы, а именно:
По словам представителя Эрдогана Ибрагима Калина, Путин также требует признания аннексии Крыма и "ЛДНР".
"Если будет достигнута точка в первых четырех статьях и будет достигнуто соглашение, то на уровне лидеров можно будет обсудить пятую и шестую статьи", - заявил Калин.
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