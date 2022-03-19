Путин назвал условия встречи с Зеленским, - спикер Эрдогана

Во время разговора Путин заявил, что перед переговорами с Зеленским необходимо решить определенные вопросы, а именно:

нейтралитет Украины, то есть отказ от членства в НАТО;

разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели;

"денацификация";

устранение препятствий перед использованием русского языка в Украине.

По словам представителя Эрдогана Ибрагима Калина, Путин также требует признания аннексии Крыма и "ЛДНР".

"Если будет достигнута точка в первых четырех статьях и будет достигнуто соглашение, то на уровне лидеров можно будет обсудить пятую и шестую статьи", - заявил Калин.