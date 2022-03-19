RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін назвав умови зустрічі з Зеленським,- речник Ердогана

Фото: президент Російської Федерації Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Президенти Російської Федерації та Туреччини Володимир Путін та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову. Голова кремля назвав умови зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час розмови Путін заявив, що перед переговорами з Зеленським необхідно вирішити певні питання, а саме:

  • нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО;
  • роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі;
  • "денацифікація";
  • усунення перешкод перед використанням російської мови в Україні.

За словами речника Ердогана Ібрагіма Каліна, Путін також вимагає визнання анексії Криму та "ЛДНР".

"Якщо буде досягнуто крапки в перших чотирьох статтях і буде досягнуто згоди, то на рівні лідерів можна буде обговорити п'яту і шосту статті", - заявив Калін.

Війна Росії проти України триває двадцять чотири дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяУкраїна