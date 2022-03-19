Путін назвав умови зустрічі з Зеленським,- речник Ердогана

Під час розмови Путін заявив, що перед переговорами з Зеленським необхідно вирішити певні питання, а саме:

нейтралітет України, тобто відмова від членства в НАТО;

роззброєння та взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі;

"денацифікація";

усунення перешкод перед використанням російської мови в Україні.

За словами речника Ердогана Ібрагіма Каліна, Путін також вимагає визнання анексії Криму та "ЛДНР".

"Якщо буде досягнуто крапки в перших чотирьох статтях і буде досягнуто згоди, то на рівні лідерів можна буде обговорити п'яту і шосту статті", - заявив Калін.