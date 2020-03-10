Путин назвал условия участия в следующих выборах президента России

Президент России Владимир Путин может взять участие в следующих президентских выборах, если Конституционный суд одобрит предлагаемые изменения. Об этом он заявил, выступая в Государственной думе, передают российские СМИ.

По его словам, исключение из Конституции ограничение по количеству президентских сроков нецелесообразно.

"Второе предложение, по сути, означает снятие ограничений для любого человека, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно в ходе открытых и конкурентных выборов. И, разумеется, только в случае, если граждане поддержат это предложение…В принципе, этот вариант был бы возможен, если Конституционный суд даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить основному закону", - заявил Путин.

Напомним, согласно данным январского опроса "Левада-Центра", Путина на выборах президента готовы поддержать 38% россиян. Это самый низкий показатель поддержки главы РФ с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян

На сегодня продолжается четвертый президентский срок Путина в России. В марте 2018 года был избран с рекордными 76,69 % голосов.