Путін назвав умови участі в наступних виборах президента Росії

Президент Росії Володимир Путін може взяти участь у наступних президентських виборах, якщо Конституційний суд схвалить запропоновані зміни. Про це він заявив, виступаючи в Державній думі, передають російські ЗМІ.

За його словами, виключення з Конституції обмеження кількості президентських термінів недоцільно.

"Друга пропозиція, по суті, означає зняття обмежень для будь-якої людини, включаючи діючого президента, і дозволити в майбутньому брати участь у виборах. Авжеж в ході відкритих і конкурентних виборів. І, зрозуміло, тільки у випадку, якщо громадяни підтримають цю пропозицію...В принципі, цей варіант був би можливий, якщо Конституційний суд дасть офіційний висновок, що така поправка не буде суперечити основному закону", - заявив Путін.

Нагадаємо, згідно з даними січневого опитування "Левада-Центру", Путіна на виборах президента готові підтримати 38% росіян. Це найнижчий показник підтримки глави РФ з 2014-го року. Тоді за Путіна були готові проголосувати 49% росіян.

На сьогодні триває четвертий президентський термін Путіна в Росії. У березні 2018 року був обраний з рекордними 76,69% голосів.

