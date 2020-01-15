За Путина готовы проголосовать около трети россиян, - Левада-Центр

Фото: Владимир Путин и Дмитрий Медведев (из открытых источников)

Поддержка президента РФ среди населения составляет 38%, что является самым низким показателем с 2014 года

За президента России Владимира Путина проголосовали бы 38% россиян, если бы выборы состоялись на следующей неделе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос "Левада-Центра".

Согласно опросу, респондентам предложили самостоятельно назвать имя своего политика. Имя Путина назвали 38% опрошенных.

На втором месте оказался лидер "ЛДПР" Владимир Жириновский, которого хотят видеть главой государства 4% опрошенных.

По 2% голосов набрали бы оппозиционный политик Алексей Навальный и лидер коммунистов России Геннадий Зюганов.

Отмечается, что это самый низкий показатель поддержки главы РФ с 2014-го года. Тогда за Путина были готовы проголосовать 49% россиян. Самая высокая поддержка была зафиксирована в 2018 году, когда за президента РФ были готовы проголосовать 57% россиян.

Опрос проведен 12-18 декабря 2019 года среди городского и сельского населения объемом 1608 человек в возрасте от 18 лет. Исследование проводилось методом личного интервью.

Напомним, сегодня правительство России во главе с Дмитрием Медведевым подало в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции. Медведвев был на посту премьера РФ 8 лет. Он был председателем правительства Российской Федерации с 8 мая 2012 года.

Путин после того, как Медведев объявил об отставке, решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить ему эту должность.