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Путин назвал условие для снятия напряженности вокруг Украины

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Москва, Пятница 18 февраля 2022 16:00
Путин назвал условие для снятия напряженности вокруг Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент России Владимир Путин назвал условие для снижения напряженности вокруг Украины. Он в очередной раз предложил украинскому правительству вступить в переговоры с боевиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на пресс-конференции с Александром Лукашенко.

"Залог восстановления мира в Украине и снятия напряженности вокруг этой страны - это выполнение минских договоренностей. Все что нужно сделать Киеву, это сесть за стол переговоров с представителями Донбасса и согласовать политические, военные и гуманитарные меры по завершению конфликта", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что чем раньше украинское правительство начнет прямые переговоры с боевиками из ОРДЛО, тем быстрее снизится напряженность вокруг Украины. Путин добавил, что сегодня наблюдается обострение ситуации на Донбассе.

Напомним, Россия неоднократно настаивала на прямых переговорах Киева с боевиками из ОРДЛО. Президент Украины Владимир Зеленский исключил такую возможность, назвав ее бессмысленной.

Отметим, на Донбассе второй день продолжаются массированные обстрелы. С начала суток боевики 45 открывали огонь, в том числе по населенным пунктам.

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