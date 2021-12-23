UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Путин назвал условие ненападения на Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, может ли он дать гарантию, что РФ не нападет на Украину. По его словам, это будет зависить от обеспечения безопасности России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление президента РФ на пресс-конференции.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Путина публичного обещания, что не будет нового вторжения в Украину.

"По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - заявил он, не объяснив, о какой "исторической перспективе" идет речь.

По его словам, РФ выступает за нерасширение НАТО на восток.

"Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?", - заявил он.

Путин заявил, что Запад должен дать гарантии безопасности России - "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".

"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули", - сказал президент РФ.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к Путину из-за Украины.

Ранее США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияУкраина