Путин назвал условие ненападения на Украину

Ранее украинский президент Владимир Зеленский потребовал от Путина публичного обещания, что не будет нового вторжения в Украину.

"По поводу гарантий. Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу", - заявил он, не объяснив, о какой "исторической перспективе" идет речь.

По его словам, РФ выступает за нерасширение НАТО на восток.

"Мы, что ли ставим ракеты у границ США, нет, это США находятся у нас на пороге, разве это избыточное требование: не ставить никаких ударных систем у нашего дома, чего здесь необычного?", - заявил он.

Путин заявил, что Запад должен дать гарантии безопасности России - "немедленно и сейчас, а не требовать их от нас".

"Нам важен не ход переговоров, нам важен результат. Ни одного дюйма на восток сказали нам в 90-е годы, ну и чего? Надули", - сказал президент РФ.