Путін назвав умову ненападу на Україну

Раніше український президент Володимир Зеленський вимагав від Путіна публічної обіцянки, що не буде нового вторгнення в Україну.

"Щодо гарантій. Наші дії залежатимуть не від переговорів, а від безумовного забезпечення безпеки Росії сьогодні і на історичну перспективу", - заявив він, не пояснивши, про яку "історичну перспективу" йдеться.

За його словами, РФ виступає за нерозширення НАТО на схід.

"Це ми ставимо ракети біля кордонів США, ні, це США знаходяться у нас на порозі, хіба це надмірна вимога: не ставити жодних ударних систем біля нашого будинку, чого тут незвичайного?", - заявив він.

Путін заявив, що Захід повинен дати гарантії безпеки Росії - "негайно і зараз, а не вимагати їх від нас".

"Нам важливий не хід переговорів, нам важливий результат. Жодного дюйма на схід сказали нам у 90-ті роки, ну і що? Надули", - сказав президент РФ.