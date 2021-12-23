ru ua
Чт, 23 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Столтенберг обратился к Путину: используйте праздники для отвода войск от Украины

Новина українською →
Брюссель, Четверг 23 декабря 2021 11:48
Столтенберг обратился к Путину: используйте праздники для отвода войск от Украины Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обратился к президенту России Владимиру Путину из-за Украины. Он призвал использовать праздники для отвода войск от Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова в интервью dpa.

По его словам, Россия имеет возможность обеспечить мирное и ненапряженное Рождество для всех. Он отметил, что в настоящее время возле границ Украины Россия собрала несколько десятков тысяч солдат, а также боевые танки и беспилотники, и нет никаких признаков того, чтобы этот марш останавливался или замедлялся.

Глава НАТО при этом не ответил на вопрос, подозревает ли он, что перемещение войск было попыткой России прежде всего требовать уступок со стороны НАТО в вопросах безопасности.

"Есть неопределенность относительно намерений России", - сказал он.

Также Столтенберг прямо не ответил на вопрос, может ли НАТО отреагировать на напряженную ситуацию расширением присутствия войск в восточных странах альянса.

"Мы будем постоянно проверять, нужно ли нам дальше корректировать присутствие войск", - сказал он.

Столтенберг заявил о готовности к переговорам с учетом требования Кремля относительно дополнительных гарантий безопасности от НАТО, но отрицал идею, что НАТО, например, может не принять в свои ряды Украину.

"Мы готовы сесть и поговорить с Россией в Совете НАТО-Россия. Однако мы не пойдем на компромиссы относительно основных принципов. Мы не можем поставить под сомнение право НАТО защищать всех союзников, а также основной принцип, согласно которому каждая нация имеет право выбирать свой собственный путь", - сказал он.

Напомним, США пригрозили России на фоне угрозы вторжения в Украину.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости введения "мощных" санкций против РФ, чтобы не допустить эскалации ситуации на границе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Йенс Столтенберг Владимир Путин Украина Российская Федерация
NEWS
Рост случаев. В Украине более 7 тысяч новых заражений COVID и 275 смертей за сутки
Рост случаев. В Украине более 7 тысяч новых заражений COVID и 275 смертей за сутки
DAILY
Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новый вызов. Что будет с эпидемией "ковида" в Украине из-за штамма "Омикрон"