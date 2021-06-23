Путин назвал угрозы мировой безопасности

Президент России Владимир Путин перечислил угрозы мировой безопасности. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм.
Об этом он заявил в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.
Также среди имеющихся угроз в мире риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал.
"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - заявил Путин.