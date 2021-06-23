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Путин назвал угрозы мировой безопасности

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин перечислил угрозы мировой безопасности. Особую угрозу по-прежнему представляет международный терроризм.

Об этом он заявил в видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС.

Также среди имеющихся угроз в мире риски распространения оружия массового уничтожения, международный криминал.

"Серьезное беспокойство вызывают региональные вооруженные конфликты, риски расползания оружия массового уничтожения, активность трансграничных криминальных группировок, наркобизнеса и киберпреступников", - заявил Путин.

Напомним, ранее в СНБО назвали главную угрозу мировой безопасности.

Отметим, США неоднократно называли Россиию и Китай угрозами национальной безопасности.

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Владимир ПутинСлужба безопасности Украины