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Путін назвав загрози світовій безпеці

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін перерахував загрози світовій безпеці. Особливу загрозу як і раніше представляє міжнародний тероризм.

Про це він заявив у відеозверненні до учасників Московської конференції з міжнародної безпеки, передає ТАСС.

Також серед наявних загроз у світі ризики поширення зброї масового знищення, міжнародний кримінал.

"Серйозне занепокоєння викликають регіональні збройні конфлікти, ризики розповзання зброї масового знищення, активність транскордонних кримінальних угруповань, наркобізнесу і кіберзлочинців", - заявив Путін.

Нагадаємо, раніше в РНБО назвали головну загрозу світовій безпеці.

Зазначимо, США неодноразово називали Росію і Китай загрозами національній безпеці.

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Володимир ПутінСлужба безпеки України