Путін назвав загрози світовій безпеці

Президент Росії Володимир Путін перерахував загрози світовій безпеці. Особливу загрозу як і раніше представляє міжнародний тероризм.
Про це він заявив у відеозверненні до учасників Московської конференції з міжнародної безпеки, передає ТАСС.
Також серед наявних загроз у світі ризики поширення зброї масового знищення, міжнародний кримінал.
"Серйозне занепокоєння викликають регіональні збройні конфлікти, ризики розповзання зброї масового знищення, активність транскордонних кримінальних угруповань, наркобізнесу і кіберзлочинців", - заявив Путін.
Нагадаємо, раніше в РНБО назвали головну загрозу світовій безпеці.
Зазначимо, США неодноразово називали Росію і Китай загрозами національній безпеці.