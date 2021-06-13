UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Путин назвал цель встречи с Байденом

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин назвал цель встречи с президентом США Джо Байденом. Он хочет восстановить контакты.

Об этом сообщает ТАСС.

Также российский президент хочет наладить диалог по направлениям, "представляющим взаимный интерес".

Путин заявил в интервью "Россия 1", что у экономик России и США есть взаимная заинтересованность.

"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - сказал он.

Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.

Напомним, источники NBC сообщали, что Байден даст "жесткий сигнал" Путину по агрессии в Украине и кибератакам РФ.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинДжозеф Байден