Путин назвал цель встречи с Байденом

Также российский президент хочет наладить диалог по направлениям, "представляющим взаимный интерес".

Путин заявил в интервью "Россия 1", что у экономик России и США есть взаимная заинтересованность.

"Многие компании американские хотят работать у нас. Их за уши вытаскивают с нашего рынка, они уступают место конкурентам. Это что, идет разве на пользу американской экономике?" - сказал он.

Целью саммита России и США Путин назвал восстановление личных контактов, отношений, налаживание диалога и создание сотрудничества по представляющим взаимные интересы направлениям.