Путін назвав мету зустрічі з Байденом

Також російський президент хоче налагодити діалог по напрямкам, що "становлять взаємний інтерес".

Путін заявив в інтерв'ю "Росія 1", що у економік Росії і США є взаємна зацікавленість.

"Багато компаній американські хочуть працювати у нас. Їх за вуха витягують з нашого ринку, вони поступаються місцем конкурентам. Це що, йде хіба на користь американській економіці?" - сказав він.

Метою саміту Росії і США Путін назвав відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці по напрямкам, які представляють взаємні інтереси.