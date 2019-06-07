Путин назвал ситуацию с "Северным потоком-2" рейдерством

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию, происходящую со строительством газопровода "Северный поток-2" с рейдерским захватом. Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, государства, "которые прежде проповедовали принципы свободы торговли и честной конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций", а также "откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов нерыночными способами".

Примером такого рейдерства Путин назвал ситуацию с "Северным потоком-2".

"Ну например, строительство газопровода "Северный поток-2". Этот проект, полностью отвечает национальным интересам всех участников и России. Если бы не это западные партнеры не участвовали бы в строительстве", - считает Путин.

Напомним, ранее маршал польского Сената Станислав Карчевский заявил, что энергетическое взаимопонимание между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция "Северный поток-2", противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

Добавим, ранее в официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который предусматривает санкции в отношении участников "Северного потока-2". Однако, как сообщало РБК-Украина, Германия выступает против санкций США против "Северного потока-2". В Министерстве экономики Германии заявили, что приняли к сведению угрозу введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" и отвергают санкции, которые имеют экстерриториальное действие.