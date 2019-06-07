Путін назвав ситуацію з "Північним потоком-2" рейдерством

Президент Росії Володимир Путін порівняв ситуацію, що складається з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" з рейдерським захопленням. Про це повідомляють росЗМІ.

За його словами, держави, "які проповідували принципи свободи торгівлі та чесної конкуренції, заговорили мовою торговельних воєн і санкцій", а також "відвертого економічного рейдерства з викручуванням рук, залякуванням, усуненням конкурентів неринковими засобами".

Прикладом такого рейдерства Путін назвав ситуацію з "Північним потоком-2".

"Ну наприклад, будівництво газопроводу "Північний потік-2". Цей проект повністю відповідає національним інтересам всіх учасників і Росії. Якби не це західні партнери не брали б участь у будівництві", - вважає Путін.

Нагадаємо, раніше маршал польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що енергетичне взаєморозуміння між Росією і Німеччиною, яке символізує інвестиція "Північний потік-2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

Додамо, раніше в офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який передбачає санкції щодо учасників "Північного потоку-2". Однак, як повідомляло РБК-Україна, Німеччина виступає проти санкцій США проти "Північного потоку-2". У Міністерстві економіки Німеччини заявили, що взяли до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2" і відкидають санкції, які мають екстериторіальне дію.