ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин назвал ситуацию с "Северным потоком-2" рейдерством

Новости » Политика    07.06.2019 - 15:52
Путин назвал ситуацию с "Северным потоком-2" рейдерством
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин считает, что проект газопровода отвечает национальным интересам всех его участников

Президент России Владимир Путин сравнил ситуацию, происходящую со строительством газопровода "Северный поток-2" с рейдерским захватом. Об этом сообщают росСМИ.

По его словам, государства, "которые прежде проповедовали принципы свободы торговли и честной конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций", а также "откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов нерыночными способами".

Примером такого рейдерства Путин назвал ситуацию с "Северным потоком-2".

"Ну например, строительство газопровода "Северный поток-2". Этот проект, полностью отвечает национальным интересам всех участников и России. Если бы не это западные партнеры не участвовали бы в строительстве", -  считает Путин.

Напомним, ранее маршал польского Сената Станислав Карчевский заявил, что энергетическое взаимопонимание между Россией и Германией, которое символизирует инвестиция "Северный поток-2", противоречит интересам Центрально-Восточной Европы.

Добавим, ранее в официальной базе Конгресса США был опубликован документ, который предусматривает санкции в отношении участников "Северного потока-2". Однако, как сообщало РБК-Украина, Германия выступает против санкций США против "Северного потока-2". В Министерстве экономики Германии заявили, что приняли к сведению угрозу введения санкций США в отношении проекта газопровода "Северный поток-2" и отвергают санкции, которые имеют экстерриториальное действие.

Папа Римский обсудит с Путиным ситуацию в Украине В Польше выступили против "Северного потока-2"
Новости Украины Владимир ПутинСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь