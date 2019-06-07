ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Путін назвав ситуацію з "Північним потоком-2" рейдерством

Новини » Політика    07.06.2019 - 15:52
Путін назвав ситуацію з "Північним потоком-2" рейдерством
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін вважає, що проект газопроводу відповідає національним інтересам усіх його учасників

Президент Росії Володимир Путін порівняв ситуацію, що складається з будівництвом газопроводу "Північний потік-2" з рейдерським захопленням. Про це повідомляють росЗМІ.

За його словами, держави, "які проповідували принципи свободи торгівлі та чесної конкуренції, заговорили мовою торговельних воєн і санкцій", а також "відвертого економічного рейдерства з викручуванням рук, залякуванням, усуненням конкурентів неринковими засобами".

Прикладом такого рейдерства Путін назвав ситуацію з "Північним потоком-2".

"Ну наприклад, будівництво газопроводу "Північний потік-2". Цей проект повністю відповідає національним інтересам всіх учасників і Росії. Якби не це західні партнери не брали б участь у будівництві", - вважає Путін.

Нагадаємо, раніше маршал польського Сенату Станіслав Карчевський заявив, що енергетичне взаєморозуміння між Росією і Німеччиною, яке символізує інвестиція "Північний потік-2", суперечить інтересам Центрально-Східної Європи.

Додамо, раніше в офіційній базі Конгресу США був опублікований документ, який передбачає санкції щодо учасників "Північного потоку-2". Однак, як повідомляло РБК-Україна, Німеччина виступає проти санкцій США проти "Північного потоку-2". У Міністерстві економіки Німеччини заявили, що взяли до відома загрозу введення санкцій США щодо проекту газопроводу "Північний потік-2" і відкидають санкції, які мають екстериторіальне дію.

Папа Римський обговорить з Путіним ситуацію в Україні У Польщі виступили проти "Північного потоку-2"
Новини України Володимир ПутінСеверный поток-2
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся