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Путин назвал "резню в Буче фейком"

Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Владимир Путин назвал массовые убийства российскими оккупантами украинцев в киевской Буче "фейком". Глава Кремля добавил, что получил по этому поводу какие-то "документы" от Александра Лукашенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина росСМИ.

"В украинской Буче организован такой же "фейк", как был с химическим оружием в Сирии", - заявил Путин.

Он добавил, что Лукашенко передал ему "документы" о том, что произошло в Буче.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что зверства российских оккупантов в Буче - это была якобы "спецоперация" Британии.

Отметим, во время оккупации киевской Бучи российские захватчики убили по меньшей мере 320 мирных жителей. Пока удалось идентифицировать около половины тел.

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