Путін назвав "різанину в Бучі фейком"

Володимир Путін назвав масові вбивства російськими окупантами українців у Київській Бучі "фейком". Глава Кремля додав, що отримав з цього приводу якісь "документи" від Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Путіна росЗМІ.