Путин назвал провокацией инцидент с британским эсминцем возле Крыма

Президент России Владимир Путин считает инцидент с британским эсминцем Defender возле побережья оккупированного Крыма комплексной провокацией. По его мнению, она якобы проводилась не только британцами, но и американцами.

Об этом он заявил в ходе прямой линии .

"Это, конечно, провокация, совершенно очевидно. Чего хотели показать? Каких целей хотели достичь провокаторы? Во-первых, она была комплексной и проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши воды днем, а еще утром с одного из натовских аэродромов в Греции взлетел американский разведывательный стратегический самолет", - отметил Путин.

По его словам, эсминец преследовал военные цели и при помощи американского самолета пытался вскрыть действия российской армии.

"Смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужной", - добавил Путин.