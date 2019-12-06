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Путін назвав переговори з Україною по газу складними

Новини » Економіка     06.12.2019 - 13:58
Путін назвав переговори з Україною по газу складними

Росія і Україна поки не домовилися про транзит газ з 1 січня 2020 року

Переговори між Росією і Україною про новому газовому контракті поки йдуть складно. Про це заявив президент РФ Володимир Путін на зустрічі з представниками німецького бізнесу, повідомляють російські ЗМІ.

У той же час, висловив надію на те, що компанії РФ і України знайдуть прийнятне рішення по транзиту газу в країни Європи.

Путін в черговий раз заявив, що введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік - 2" не означає, що Росія відмовиться від транзиту газу через Україну.

"Вже багато разів про це говорив, ще раз хочу про це сказати - це зовсім не означає, що Росія має намір припинити транзит через територію України", - додав Путін.

За його словами, Росія близька до завершення роботи по прокладанню газопроводу "Північний потік - 2", введення в експлуатацію якого дозволить подвоїти обсяги можливих поставок російського газу по балтійському маршруту.

Нагадаємо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що транзиту через Україну не буде, якщо добудують газопровід "Північний потік-2". За його словами, українській економіці "Північний потік-2" буде коштувати 3 млрд доларів в рік і в разі його запуску транзит через територію України припиниться.

Зазначимо, глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо Росія та Україна не зможуть домовитися про новий контракт на транзит газу з 1 січня 2020 року, то після припинення транзиту ціни в Європі можуть зрости значно.

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