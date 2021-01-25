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Путин назвал "опасными" протесты в России в поддержку Навального

Москва, Понедельник 25 января 2021 15:12
Путин назвал "опасными" протесты в России в поддержку Навального
Фото: Владимир Путин (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Российский президент Владимир Путин считает "опасными" последние протесты в России. По его мнению, акции в поддержку оппозиционера Алексей Навального "раскачивают общество".

Об этом он заявил на встрече с учащимися вузов по случаю дня российского студенчества, передает "РИА Новости".

В частности, он отметил, то россияне имеют право на протест законными методами.

"Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - заявил Путин.

Он также добавил, что в истории России уже были случаи раскачивания государства и общества, после чего страдали люди, которые не имели к этому отношения.

Напомним, ранее сообщалось, что число задержанных на субботних протестах в России приближается к 4 000.

Тем временем стало известно, что сторонники Навального собирают новые протесты, которые пройдут 31 января. Акции назначены на эту дату, поскольку уже 2 февраля будет очередной суд над оппозиционером. Также сообщалось, что минувшая акция в Москве сопровождалась потасовками.

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