Путін назвав "небезпечними" протести в Росії на підтримку Навального

Фото: Володимир Путін (GettyImages)

Російський президент Володимир Путін вважає "небезпечними" останні протести в Росії. На його думку, акції на підтримку опозиціонера Олексій Навального "розгойдують суспільство".

Про це він заявив на зустрічі з учнями навчальних закладів з нагоди дня російського студентства, передає "РИА Новости".

Зокрема, він зазначив, що росіяни мають право на протест законними методами.

"Я вже багато разів висловлювався на подібні теми і хочу підкреслити: усі люди мають право висловлювати свою точку зору в тих межах, які передбачені законом. Все, що виходить за рамки закону, не просто контрпродуктивно, а небезпечно", - заявив Путін.

Він також додав, що в історії Росії вже були випадки розгойдування держави і суспільства, після чого страждали люди, які не мали до цього відношення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість затриманих на суботніх протести в Росії наближається до 4 000.

Тим часом стало відомо, що прихильники Навального збирають нові протести, які пройдуть 31 січня. Акції призначено на цю дату, оскільки вже 2 лютого буде черговий суд над опозиціонером. Також повідомлялося, що минула акція в Москві супроводжувалася бійками.