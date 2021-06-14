Путин назвал НАТО "рудиментом холодной войны"

Президент России Владимир Путин назвал НАТО пережитком холодной войны. Он заявил, что ему непонятно, "зачем он существует на сегодняшний день".

Об этом Путин сказал в интервью телеканалу NBC, расшифровка которого опубликована на сайте Кремля.

"Что касается НАТО, я уже много раз говорил: это рудимент холодной войны. НАТО родилась в эпоху холодной войны, но зачем она существует на сегодняшний день, не очень понятно. Был момент, когда говорили о том, что она трансформируется, эта организация, теперь уже как-то об этом подзабыли", - сказал Путин. По его словам, Россия исходит из того, что НАТО - это военная организация и союзники Соединённых Штатов.