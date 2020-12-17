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Путин назвал Карабах Азербайджаном и допустил увеличение числа миротворцев

Москва, Четверг 17 декабря 2020 14:59
Путин назвал Карабах Азербайджаном и допустил увеличение числа миротворцев
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Территория Нагорного Карабаха с точки зрения международного права является Азербайджаном. А в целях поддержания мира в регионе Россия может увеличить число миротворцев.

Об этом на итоговой пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

В частности, он отметил, что Армения не признавала независимость Нагорного Карабаха.

"С международно-правовой точки зрения, я тоже об этом говорил, эти все территории являются неотъемлемой частью Азербайджана", - подчеркнул Путин.

В то же время он не исключил возможность расширения российского миротворческого контингента в регионе.

"Это вопрос чисто технического характера. Если все придут к выводу о том, что это нужно, мы это сделаем. Если нет, то значит - тогда делать не будем", - добавил Путин.

Отметим, согласно трехсторонним соглашениям, мир в Нагорном Карабахе после военной кампании осени 2020 года обеспечивают около 2 000 российских миротворцев.

Напомним, вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные якобы окружили российских миротворцев в районе Гадрута.

Минобороны России официально опровергло заявление армянского премьера.

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Новости Украины Политика Владимир ПутинмиротворцыНагорный Карабах

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