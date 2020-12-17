Путін назвав Карабах Азербайджаном і допустив збільшення кількості миротворців

Територія Нагірного Карабаху з точки зору міжнародного права є Азербайджаном. А в цілях підтримання миру в регіоні Росія може збільшити кількість миротворців.
Про це на підсумковій прес-конференції заявив президент Росії Володимир Путін.
Зокрема, він зазначив, що Вірменія не визнавала незалежність Нагірного Карабаху.
"З міжнародно-правової точки зору, я теж про це говорив, всі ці території є невід'ємною частиною Азербайджану", - підкреслив Путін.
У той же час він не виключив можливість розширення російського миротворчого контингенту в регіоні.
"Це питання суто технічного характеру. Якщо всі прийдуть до висновку про те, що це потрібно, ми це зробимо. Якщо ні, то значить - тоді робити не будемо", - додав Путін.
Зазначимо, згідно з тристоронніми угодами, мир в Нагірному Карабасі після військової кампанії осені 2020 року забезпечують близько 2 000 російських миротворців.
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що азербайджанські військові нібито оточили російських миротворців в районі Гадрута.
Міноборони Росії офіційно спростувало заяву вірменського прем'єра.