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Путін навмисно здійснює жорстокі атаки, щоб зобразити США слабкими, - Сибіга

Фото: Сибіга відреагував на обстріл Києва та области 23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія завдала масованого удару по Києву та області. У МЗС вважають, що мета диктатора РФ Володимира Путіна показати США слабкими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у сомережі Х.

Ще одна ніч терору. Російська армія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під прицілом Київ. Ворожі удари влучили в житлові райони. Станом на ранок щонайменше шість загиблих і десятки поранених.

Сібіга заявив, що такі атаки мають на меті не лише вбивства мирного населення, а й демонстрацію слабкості Заходу.

"Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні зусилля США в Європі та продовжує вбивства в Україні. Путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб зобразити Америку слабкою", - зазначив він.

За словами Сібіги, настав момент дій: потрібні нові санкційні удари по російській економіці, жорсткі обмеження на нафтові доходи Москви і вторинні санкції для тих, хто допомагає Росії.

Україна також потребує термінової підтримки у сфері протиповітряної оборони, боєприпасів і розвитку оборонного виробництва.

"Цей тиждень - тиждень важливих самітів. І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Настав час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - наголосив Сибіга.

 

 

Обстріл Києва та області 23 червня

У ніч на 23 червня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України, зокрема столиці та Київській області. Удар був нанесений дронами-камікадзе "Шахед" та балістичними ракетами.

Повітряна тривога в Києві тривала понад 3 години. Вибухи пролунали одразу в кількох районах міста: Шевченківському, Святошинському, Солом’янському, Голосіївському, Подільському та Дарницькому. У Шевченківському районі ракета влучила в житловий будинок - загинули щонайменше шестеро людей, десятки отримали поранення.

У Київській області уламки пошкодили житлові будинки, готель і медичний заклад у Білій Церкві. Відомо про щонайменше одну загиблу та вісьмох постраждалих. Також травмовані двоє рятувальників, які ліквідовували наслідки попереднього удару.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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