Путін навмисно здійснює жорстокі атаки, щоб зобразити США слабкими, - Сибіга

Ще одна ніч терору. Російська армія випустила по Україні сотні ракет і дронів. Під прицілом Київ. Ворожі удари влучили в житлові райони. Станом на ранок щонайменше шість загиблих і десятки поранених.

Сібіга заявив, що такі атаки мають на меті не лише вбивства мирного населення, а й демонстрацію слабкості Заходу.

"Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні зусилля США в Європі та продовжує вбивства в Україні. Путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб зобразити Америку слабкою", - зазначив він.

За словами Сібіги, настав момент дій: потрібні нові санкційні удари по російській економіці, жорсткі обмеження на нафтові доходи Москви і вторинні санкції для тих, хто допомагає Росії.

Україна також потребує термінової підтримки у сфері протиповітряної оборони, боєприпасів і розвитку оборонного виробництва.

"Цей тиждень - тиждень важливих самітів. І вони мають дати важливі результати. У нас немає часу чекати. Настав час продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - наголосив Сибіга.