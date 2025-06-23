Путин намеренно осуществляет жестокие атаки, чтобы изобразить США слабыми, - Сибига

Еще одна ночь террора. Российская армия выпустила по Украине сотни ракет и дронов. Под прицелом Киев. Вражеские удары попали в жилые районы. По состоянию на утро по меньшей мере шесть погибших и десятки раненых.

Сибига заявил, что такие атаки имеют целью не только убийства мирного населения, но и демонстрацию слабости Запада.

"Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия отвергает мирные усилия США в Европе и продолжает убийства в Украине. Путин намеренно осуществляет такие жестокие атаки, чтобы изобразить Америку слабой", - отметил он.

По словам Сибиги, настал момент действий: нужны новые санкционные удары по российской экономике, жесткие ограничения на нефтяные доходы Москвы и вторичные санкции для тех, кто помогает России.

Украина также нуждается в срочной поддержке в сфере противовоздушной обороны, боеприпасов и развития оборонного производства.

"Эта неделя - неделя важных саммитов. И они должны дать важные результаты. У нас нет времени ждать. Пришло время продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", - подчеркнул Сибига.